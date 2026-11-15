EFE

El argentino Mauricio Pochettino dirigirá este martes su último partido al frente de la selección de Estados Unidos, que recibirá a Haití en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un encuentro convertido en mero trámite tras el contundente 0-6 de la ida.

Estados Unidos y Haití se enfrentarán en el TQL Stadium de Cincinnati, hogar del FC Cincinnati de la MLS con capacidad para 26.000 personas.

Mauricio Pochettino deja a Estados Unidos por Manchester United El argentino se marchará después de los cuartos de final de la Nations League.

Pochettino fue anunciado el viernes de la semana pasada como nuevo entrenador del Manchester United tras la destitución de Michael Carrick, pero pactó con la Federación de Fubol de Estados Unidos retrasar su salida hasta completar la eliminatoria ante Haití.

La ida debía disputarse horas después, el sábado por la tarde, un partido que Estados Unidos resolvió con un contundente 6-0 tras un soberbio segundo tiempo. Auston Trusty, Julian Hall, Christian Pulisic por partida doble, Weston McKennie y Folarin Balogun fueron los goleadores estadounidenses.

"Creo que tenemos un futuro increíble, un futuro brillante en este país con la selección nacional", dijo Pochettino tras el juego, disputado en Miami, pese a que Haití ejercía como anfitrión, a petición de la selección caribeña, que no puede organizar partidos en su territorio debido a la crisis de seguridad.

? Mauricio Pochettino on signing USMNT players for Man United: “Now is not the time to talk about this. All the good players always have dreams to reach the highest level”.



“Man United is one of the teams that is in the highest level and it's the dream for many of the players”. pic.twitter.com/IP800nkPqj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2026

Pochettino también aseguró que dejar la selección estadounidense para fichar por el Manchester United había sido la decisión más difícil de su vida.

El argentino asumió el mando de Estados Unidos en septiembre de 2024 con la misión de construir una selección competitiva para el Mundial de 2026, del que fue anfitrión, tras la decepcionante Copa América ese verano bajo la dirección de Gregg Berhalter.

Pochettino dejó claro que nadie tenía el puesto asegurado y abrió la puerta de la selección a jóvenes talentos de la MLS, en un grupo hasta entonces dominado por futbolistas que militaban en ligas europeas.