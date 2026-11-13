La Liga de Campeones de CONCACAF según la Selección Mexicana

Enrique Gómez

La Liga de Naciones de CONCACAF, uno de los torneos más importantes del área, vive su serie de cuartos de final, una instancia clasificatoria para la Copa Oro del 2027 y que se espera que sea buena para que la Selección Mexicana obtenga su primera victoria con Rafael Márquez al frente.

El Tri es el campeón defensor y es gracias a su posicionamiento como primer lugar de CONCACAF en el Ranking FIFA es que quedó sembrado para medirse al peor de los clasificados de la Dase de Grupos de la Liga A, es decir, Jamaica.

En 60 segundos, todo lo que debes saber del torneo donde México buscará el bicampeonato: