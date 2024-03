El técnico de Panamá les pega con todo a los suyos: "faltó actitud"

El español de origen danés Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, criticó la falta de concentración y actitud de sus jugadores en la eliminación ante México en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

"Nos faltó concentración y eso me fastidia. No me gustó que en el primer tiempo parecía que nos escondíamos para recibir la pelota. Me molesta perder. Hoy no fue un buen día. La primera parte no competimos, no tuvimos contundencia y nos faltó actitud", dijo el técnico luego de la derrota por 0-3.

En el juego de este jueves Panamá tuvo más llegada y controló parte del primer tiempo, pero sus delanteros no tuvieron puntería. México triunfó con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda.

Christiansen insistió en la manera en que sus hombres desperdiciaron los primeros 45 minutos, aunque destacó que corrigieron en la segunda mitad.

⏱️¡FINAL DEL ENCUENTRO!#PanamáMayor🇵🇦 cayó ante México🇲🇽 en las semifinales del Final Four🏆.



El equipo jugará este domingo por el tercer lugar ante Jamaica🇯🇲.



🇵🇦0-3🇲🇽

🏟️ @ATTStadium #TodosSomosPanamá 🙌🏽 pic.twitter.com/kUQAdGCYHG — FEPAFUT (@fepafut) March 22, 2024

"En el primer tiempo fallamos en defensiva y ofensiva. Ellos fueron más contundentes a pesar de que tuvimos más posesión y ocasiones. Corregimos en el segundo tiempo. Metimos a México en su campo, tuvimos ocasión para acercarnos, pero fallamos, luego vino el 3-0 y cerraron el juego", explicó.

El estratega puntualizó el aprendizaje que debe dejar a sus chicos enfrentar a rivales de la jerarquía de México en instancias como ésta.

"Generamos ocasiones importantes; si tuviéramos eficacia de cara a gol estaríamos hablando de otra cosa, son cosas que debemos aprender para seguir creciendo. Si no somos contundentes ante un equipo tan eficaz como México es difícil", concluyó.

El próximo domingo Panamá se medirá a Jamaica en el partido por el tercer lugar de este certamen.