A Honduras se le viene un castigo ejemplar

La selección de Honduras podría recibir, en los próximos días, un castigo ejemplar por parte de la CONCACAF e incluso de la FIFA, luego de la agresión que sufrió el seleccionador mexicano Javier Aguirre.

Al terminar el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, el técnico mexicano sufrió un corte en la cabeza con un objeto lanzado desde la grada.

La CONCACAF condenó el acto, y la FIFA también se ha pronunciado en contra de la agresión en voz de su mandamás, Gianni Infantino, quien condenó los actos, asegurando, que en el futbol no hay espacio alguno para la violencia.

Javier Aguirre fue agredido al terminar el encuentro

"Me sentí conmocionado y triste al ver el horrible incidente en el que un objeto golpeó al seleccionador de México, Javier Aguirre, al final de su partido contra Honduras. No hay lugar para la violencia en el fútbol, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad", afirmó Infantino.

El tono de la crítica de Infanitno fue más allá de condenar la agresión, pues pidió que en todos los estadios se asegure la seguridad de los asistentes a cada espectáculo en el mundo.

"Sin excepción, en el fútbol, todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados deben contar con la seguridad necesaria para disfrutar de nuestro deporte. Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles", agregó.

En la conferencia de prensa posterior, Javier Aguirre se negó a hablar ante la prensa de la agresión para no generar más polémica en una de las rivales más encarnizadas de la CONCACAF.

México y Honduras volverán a medir fuerzas en el juego de vuelta de la CONCACAF Nations League el próximo martes en la ciudad de Toluca, Estado de México.