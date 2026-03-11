¿Quién es Vinnie Pasquantino, el hombre que aniquiló a México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Héctor Cantú

Italia se ha convertido en el ‘caballo negro’ del Clásico Mundial de Beisbol, luego de apalear a México por 9-1 y conseguir, por segunda vez consecutiva, su presencia en los cuartos de final.

La victoria de los ‘Azurri’ fue posible gracias a la actuación descomunal de su capitán, Vinnie Pasquantino, el referente en el bateo del equipo europeo que ha hecho historia al convertirse en el primer jugador en lograr tres jonrones en un mismo partido del Clásico Mundial.

Pasquantino, quien se desempeña como primera base con los Kansas City Royals, vive un momento clave en su carrera en su segunda aparición en un Clásico Mundial de Beisbol. Aunque en los partidos previos se fue sin volar la pelota, ante México sacó su poder para llevar a Italia a conquistar su sector.

En sus cuatro turnos al bat ante el equipo mexicano, Vinnie solo fue ponchado en una ocasión, convirtiéndolo en una auténtico referente para que Italia lograra el 3-0 en la fase de grupos.

Vinnie Pasquantino, quien también tuvo un paso fugaz en la Liga Dominicana con los Tigres de Licey, fue considerado como el décimo toletero con mejor producción de vuelacercas en la Liga Americana en la temporada pasada tras lograr 32 jonrones para dejar su récord en la MLB en 70 en temporada regular.

Una vez que termine su participación con Italia en el Clásico Mundial de Beisbol, Vinnie volverá a Kansas City, donde intentará mantener este ritmo demoledor para mejorar sus cifras en la presente campaña.