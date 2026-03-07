Países Bajos hizo historia con el primer 'walk off' en el Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

A un out de la derrota, Países Bajos cambió el destino del juego y escribió una página histórica en el Clásico Mundial de Béisbol. En el loanDepot Park de Miami, los neerlandeses remontaron en la novena entrada y derrotaron 4-3 a Nicaragua con el primer walk off registrado en la historia del torneo.

El héroe fue Ozzie Albies, quien conectó un home run de tres carreras que dejó tendidos a los centroamericanos.

Ozzie Albies' historic #WorldBaseballClassic walk-off home run lifts Team Netherlands to a W! 🇳🇱 pic.twitter.com/K2ePHLGTNc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

El partido parecía definido para Nicaragua, que ganaba 3-1 y estaba a un solo out de celebrar su primera victoria en el Clásico. Con dos outs en la novena, Ceddanne Rafaela mantuvo con vida a Países Bajos con un sencillo al jardín derecho. Después, Xander Bogaerts conectó un doble que golpeó la base de tercera y cambió la trayectoria de la pelota, colocando la carrera del empate en posición de anotar.

Entonces apareció Albies para cambiarlo todo. El segunda base neerlandés castigó el primer lanzamiento del relevista Ángel Obando y envió la pelota entre el jardín derecho y central para un cuadrangular de tres carreras. El batazo no solo selló la remontada de Países Bajos, también marcó el primer home run de oro —walk off— en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

The first walk-off home run in World Baseball Classic history:



Ozzie Albies 😤 pic.twitter.com/4a8rsxOyXb — MLB (@MLB) March 7, 2026

Antes del dramático final, Nicaragua había tomado ventaja con un jonrón de dos carreras de Jeter Downs, mientras el duelo se mantenía cerrado con múltiples oportunidades desperdiciadas por ambos equipos. Sin embargo, la reacción neerlandesa en el último suspiro cambió el rumbo del encuentro y dejó a Países Bajos con un triunfo histórico en el Grupo D del torneo.