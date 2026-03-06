México mostró autoridad sobre Gran Bretaña

Hiram Marín

La novena mexicana arrancó con autoridad su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse con claridad en Houston 8-2 sobre Gran Bretaña.

El triunfo además marcó un hecho inédito para el equipo tricolor: por primera vez en la historia del WBC logró ganar su partido inaugural. Con paciencia al bat y pitcheo sólido, México tomó el control del encuentro en los momentos decisivos.

La ofensiva comandada por Benjamín Gil pegó primero en la segunda entrada, cuando Nacho Álvarez Jr. conectó un cuadrangular solitario que encendió a la novena tricolor. Gran Bretaña mantuvo el juego cerrado durante varias entradas y logró empatar en la sexta con un home run de Harry Ford. A partir de ese momento, el duelo entró en una fase de tensión en la que cada lanzamiento pesaba.

En ese momento apareció una de las jugadas defensivas del encuentro. Un largo lanzamiento desde el jardín de Randy Arozarena encontró al corredor británico en el plato y evitó que Gran Bretaña tomara la ventaja. La acción mantuvo el empate y le devolvió el impulso a la novena mexicana, que respondió poco después con el batazo decisivo del juego.

La ruptura definitiva llegó en la octava entrada, cuando Jonathan Aranda conectó un cuadrangular de tres carreras que puso a México al frente. El equipo todavía agregó un rally de cuatro carreras en la novena para sellar el contundente triunfo. Con pitcheo que limitó el daño y una ofensiva que respondió en el momento clave, México inició el Clásico Mundial con una victoria histórica.