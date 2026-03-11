México, apaleado y eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Redacción

La Selección Mexicana fue vapuleada por el representativo de Italia por 9-1 y con ello quedó eliminado del Clásico Mundial de Beisbol.

Muy pronto, las esperanzas de volver a ver al equipo mexicano avanzando y peleando por el título se diluyeron sobre el diamante con un equipo que cometió errores en momentos claves del partido.

Por su parte, Italia sacó provecho del poder de bateo de un imparable Vinnie Pasquantino, quien inscribió su nombre en la historia del torneo.

Desde la loma, Aaron Nola tuvo una actuación sublime para Italia controlando al equipo mexicano que, a pesar de haber pegado imparables, no logró hacerse presente en el marcador.

Con una carrera más en la cuarta entrada para Italia, el partido se decidió a su favor en el quinto rollo cuando ocupó todas las almohadillas y con un sencillo de Jakob Marsee provocó tres carreras más para poner el 5-0 parcial.

Italia aumentó la diferencia en la sexta y séptima vuelta con el segundo homerun de Pasquantino y la llegada a home de Sam Antonacci tras un sencillo de Jon Berti.

México logró pasar lista en la pizarra en la parte baja de la séptima entrada luego de tener hombres en las tres almohadillas. Un rodado de Alek Thomas permitió la anotación de Nacho Alvarez, pero el ‘rally’, necesario para encaminar una posible remontada, nunca llegó.

Los italianos volvería a ampliar la ventaja, de nueva cuenta en la figura de Vinnie Pasquantino, quien voló la cerca por tercera ocasión en la noche en la parte alta de la octava entrada para convertirse en el primer jugador en lograr tres jonrones en un partido de Clásico Mundial de Beisbol.

Y la paliza tomó más forma con un batazo de Fischer que produjo la novena carrera para los europeos en la figura de Zach Dezenzo.

Con este resultado, Italia se mantiene como el ‘Caballo’ Negro de la competencia, avanzando a cuartos de final como primer lugar de su sector, además de dejar en 3-0 a su favor su récord ante México en el Clásico Mundial de Beisbol.