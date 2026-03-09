¿Golpe de realidad?, Estados Unidos venció a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

No se puede negar que México luchó, sobre todo en la segunda parte del juego. El 5-0 de ventaja que tomó Estados Unidos en las primeras entradas parecía vaticinar una gran paliza, pero el equipo de Benjamín Gil le puso seriedad, estuvo cerca de alcanzar, pero al final el pitcheo del Team USA logró dominar y decretó el triunfo 5-3 para los de las barras y las estrellas.

USA seals the win over Mexico! 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/NyJhmwO3Ov — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 10, 2026

Apenas en la primera entrada apareció Aaron Judge. El 'Capitán América' conectó un home run de dos carreras que le dio confianza a los locales, vendría después un rally de tres anotaciones en la parte baja de la tercera entrada y el desastre aparecía en el ambiente.

Sin embargo, después de la tempestad vino la calma y aunque Paul Skenes siguió firme en el montículo, la armada mexicana poco a poco comenzaba a tomar forma y se asentó en la caja de bateo, lo que se vio a partir de la sexta entrada, cuando Jarren Duran conectó un home run en solitario que puso el 5-1.

En el mismo sexto episodio vendría Joey Meneses con un sencillo dentro del cuadro en la zona del shortstop, que aprovecharía Jonathan Aranda para entrar a la registradora y anotar la segunda carrera para México, que hacía parecer que el partido podía cambiar en cualquier momento.

El 5-3 vino en la octava, otra vez Jarren Duran con un palo de vuelta entera acercaba a la novena mexicana y el 'Sí se puede' retumbaba en Houston, pero poco a poco la esperanza mexicana moría. Los lanzamientos estadounidenses eran muy precisos y mantuvieron el resultado.

Estados Unidos aseguró su pase a cuartos de final, mientras que México tendrá que jugarse su pase ante Italia este miércoles y aunque es favorito, no deberá confiarse.