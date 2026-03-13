Estados Unidos volvió a sufrir, pero ya es semifinalista

Hiram Marín

Estados Unidos derrotó 5-3 a Canadá y aseguró su lugar en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La novena dirigida por Mark DeRosa tomó ventaja en la primera mitad del juego y después supo sostenerla frente a un rival que reaccionó en los innings intermedios, pero no logró completar la remontada.

La ofensiva estadounidense marcó diferencia en la tercera entrada. Con tráfico en las bases, Alex Bregman conectó un sencillo con dos outs que detonó una jugada clave en la que entraron tres carreras.

Next stop: Miami



Team USA is headed to the #WorldBaseballClassic semifinals! pic.twitter.com/Z3qNwUBw26 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

En ese ataque anotaron Bobby Witt Jr., Bryce Harper y Aaron Judge, lo que permitió que Estados Unidos tomara una ventaja que resultó determinante en el desarrollo del encuentro.

El lineup también contó con aportaciones de Brice Turang y Pete Crow-Armstrong, quienes produjeron una carrera cada uno para completar las cinco anotaciones del equipo. Judge además sumó un doble y una base por bolas, participando activamente en la generación ofensiva que mantuvo presión constante sobre el pitcheo canadiense durante los primeros episodios.

En el montículo, el abridor Logan Webb trabajó 4.2 entradas sin permitir carrera y mantuvo controlado al lineup canadiense durante la primera mitad del juego. Canadá logró acercarse con tres carreras en la sexta entrada, incluido un home run de Bo Naylor, pero el bullpen estadounidense respondió en los innings finales para asegurar la victoria y el pase a la siguiente ronda del torneo.