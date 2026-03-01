Karla Villegas Gama
¿Dónde y cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Todo lo que hay que saber del torneo de selecciones más importante.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 reunirá a las 20 mejores selecciones del planeta en el torneo internacional más importante del béisbol. La sexta edición se disputará en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, y contará con superestrellas de la MLB, incluidos MVPs, campeones de Serie Mundial y ganadores del Premio Cy Young.
Aquí te presentamos todo lo que necesitas saber: calendario completo, fechas, sedes, equipos participantes, favoritos al título y dónde ver el torneo EN VIVO en Estados Unidos.
Los 47 partidos del Clásico Mundial de Béisbol se transmitirán por FOX Sports:
- FOX
- FS1
- FS2
- FOX Deportes
- App de FOX Sports
- Tubi
- FOX One (streaming - en vivo)
Además, 41 de los 47 encuentros se transmitirán en español a través de FOX Deportes, la app de FOX Sports, Tubi y FOX One.
¿Qué es el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Es un torneo internacional de béisbol sancionado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC) en el que participan 20 selecciones nacionales. En 2026 la competencia celebrará su sexta edición.
- Participan 20 selecciones nacionales
- 16 equipos clasificaron automáticamente tras la edición anterior
- 4 equipos avanzaron desde el torneo clasificatorio
- En 2026 se celebrará la sexta edición del torneo
- Es el campeonato más importante a nivel de selecciones en el béisbol profesional.
¿Cuándo empieza el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El torneo inicia el miércoles 4 de marzo en el Tokyo Dome de Tokio, Japón, con el duelo entre China Taipéi y Australia.
La competencia concluye el martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida.
¿En dónde se juega el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Los partidos de la fase de grupos se realizarán en Miami, Florida; Houston, Texas; San Juan, Puerto Rico, y Tokio, Japón.
Los cuartos de final en Miami y Houston; mientras que las semifinales y la final se realizarán en Miami.
¿Quiénes compiten en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Australia, Canadá, China, China Taipéi, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Israel, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico, República Checa, República Dominicana y Venezuela.
¿Quiénes son los jugadores a seguir en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El torneo contará con algunas de las mayores figuras de la MLB, su presencia eleva el nivel competitivo del torneo:
• Shohei Ohtani
• Aaron Judge
• Bryce Harper
• Paul Skenes
• Juan Soto
• Vladimir Guerrero Jr.
• Manny Machado
• Fernando Tatis Jr.
• Randy Arozarena
• Edwin Díaz
• Josh Naylor
• Bo Naylor
• Alfredo Despaigne
• José Caballero
¿Quiénes son los favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Estados Unidos, Japón y República Dominicana se posicionan como los contendientes del torneo gracias a sus rosters llenos de estrellas de la MLB.
¿Cuál es el calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Miércoles 4 de marzo
- China Taipéi vs Australia — 10 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
Jueves 5 de marzo
- República Checa vs Corea del Sur — 5 am ET (FS1 / FOX Deportes)
- Australia vs República Checa — 10 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
Viernes 6 de marzo
- Japón vs China Taipéi — 5 am ET (FS1 / FOX Deportes)
- Cuba vs Panamá — 11 am ET (FS2 / FOX Deportes)
- México vs Gran Bretaña — 1 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
- Puerto Rico vs Colombia — 6 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
- Estados Unidos vs Brasil — 8 pm ET (FOX / FOX Deportes)
- China Taipéi vs República Checa — 10 pm ET (FS2)
Sábado 7 de marzo
- Corea del Sur vs Japón — 5 am ET (FS1 / FOX Deportes)
- Colombia vs Canadá — 11 am ET (FS2 / FOX Deportes)
- Nicaragua vs Países Bajos — 12 pm ET (Tubi)
- Brasil vs Italia — 1 pm ET (App FOX Sports)
- Panamá vs Puerto Rico — 6 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
- Israel vs Venezuela — 7 pm ET (FS2)
- Gran Bretaña vs USA — 8 pm ET (FOX)
- China Taipéi vs Corea del Sur — 10 pm ET (FS2)
Domingo 8 de marzo
- Australia vs Japón — 6 am ET (FS1 / FOX Deportes)
- Colombia vs Cuba — 12 pm ET (FS2)
- Países Bajos vs República Dominicana — 12 pm ET (FOX / FOX Deportes)
- Gran Bretaña vs Italia — 1 pm ET (Tubi)
- Panamá vs Canadá — 7 pm ET (FS2)
- Nicaragua vs Israel — 7 pm ET (Tubi)
- Brasil vs México — 8 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
Lunes 9 de marzo
- Corea del Sur vs Australia — 6 am ET (FS1 / FOX Deportes)
- Colombia vs Panamá — 12 pm ET (FS2)
- República Dominicana vs Israel — 12 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
- Brasil vs Gran Bretaña — 1 pm ET (Tubi)
- Cuba vs Puerto Rico — 7 pm ET (FS1)
- Venezuela vs Nicaragua — 7 pm ET (FS2)
- México vs USA — 8 pm ET (FOX / FOX Deportes)
Martes 10 de marzo
- República Checa vs Japón — 6 am ET (FS1 / FOX Deportes)
- Canadá vs Puerto Rico — 7 pm ET (Tubi)
- Israel vs Países Bajos — 7 pm ET (FOX Sports App / FOX Deportes)
- Italia vs USA — 9 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
Miércoles 11 de marzo
- Canadá vs Cuba — 3 pm ET (FS2 / FOX Deportes)
- Italia vs México — 7 pm ET (Tubi)
- República Dominicana vs Venezuela — 8 pm ET (FS1 / FOX Deportes)
Rondas finales
Viernes 13 de marzo – Cuartos de final
- 6:30 pm ET — FS2 / FOX Deportes
- 8 pm ET — FOX / FOX Deportes
Domingo 14 de marzo – Cuartos de final
- 3 pm ET — FS1 / FOX Deportes
- 9 pm ET — FOX / FOX Deportes
Sábado 15 de marzo – Semifinal
- 8 pm ET — FS1 / FOX Deportes
Lunes 16 de marzo – Semifinal
- 8 pm ET — FS1 / FOX Deportes
Martes 17 de marzo – Final
- 8 pm ET — FOX / FOX Deportes
