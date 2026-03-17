Vinícius Júnior explica su incendieria celebración ante el Manchester City

Héctor Cantú

Vinícius Júnior se ha convertido en el gran héroe del Real Madrid luego de marcar los dos goles que impidieron la soñada remontada del Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Luego del primer tanto conseguido, desde el manchón de penal, Vini se llevó las manos al rostro durante su celebración y simuló estar llorando, una celebración que ‘incendió’ los ánimos de los aficionados del Manchester City.

VINICIUS SILENCIA EL ETIHAD DESDE EL PUNTO DE PENALTI 💥



Y hace el gesto de llorar a la hinchada local 👀



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El brasileño ha salido a explicar este gesto en zona mixta, asegurando que su celebración fue una respuesta al ‘tifo’ que los ‘cityzens’ mostraron un año atrás en el graderío.

“Fue una respuesta a la pancarta donde me decían que dejara de llorar por el Balón de Oro. El futbol es bueno porque me ha dado una revancha. Hemos ganado y vamos a cuartos de final”, detalló.

Además, Vinícius ha asegurado que el dejar en el camino al Manchester City es un golpe anímico muy favorable para el equipo comandado por Álvaro Arbeloa.

Las celebraciones 'prohibidas' de Vinícius Júnior que sacaron de quicio al Etihad Stadium

“Es un partido muy importante para nuestra confianza. Desde el principio de la temporada hemos tenido muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como esta eliminatoria. Era un partido difícil contra un gran equipo y un gran entrenador”, agregó.

Vinícius Júnior llegó a 35 goles en Champions League con la camiseta del Real Madrid, manteniéndose como el tercer máximo goleador histórico merengue en este certamen.