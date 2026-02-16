Victor Osimhen, la mayor amenaza de la Juventus

Karla Villegas Gama

La Juventus vuelve a los playoffs de la Champions League con la convicción de clasificar a octavos de final por primera vez desde la temporada 2021/22, pero antes tendrá que neutralizar a Victor Osimhen.

El delantero del Galatasaray ha tenido una temporada de ensueño, registra 22 partidos, 15 goles y tres asistencias en todas las competencias.

Tan solo en la Champions League, Osimhen suma seis tantos de los 10 que el cuadro turco consiguió en la fase de liga: tres de penal, uno de cabeza, uno de derecha y otro de zurda.

Nigeria golea con Victor Osimhen como protagonista y avanza a cuartos de final

El nigeriano es un todo terreno, pero brilla más dentro del área, en donde combina su poderío físico con su instinto goleador para sacarle la vuelta a la defensa.

En contraste, la zaga de la ‘Vecchia Signora’ permitió 10 tantos en la competencia, su peor registro desde la campaña 2022/23.

Por si fuera poco esa línea sorteará la baja de Emil Holm, quien no jugará por un problema en la pantorrilla, así como las posibles suspensiones de Juan Cabal, Andrea Cambiaso y Lloyd Kelly para el partido de vuelta, si reciben una amonestación.

Para Osimhen no hay mejor escenario que enfrentarse a defensores condicionados, pues puede explotar su velocidad y forje a placer.