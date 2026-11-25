Redacción FOX Deportes

Fenerbahçe comienza a ganar terreno en la Champions League después de derrotar 1-0 a Shakhtar y conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo. Un gol de Vedat Muriqi en la segunda mitad fue suficiente para que el conjunto turco sumara tres puntos importantes en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro comenzó equilibrado, aunque Fenerbahçe fue ganando protagonismo conforme avanzaron los minutos. Muriqi encontró el camino a la portería al 17 después de una buena jugada colectiva, pero su anotación fue invalidada. Shakhtar reaccionó pasada la media hora con dos intentos de Alisson, quien se encontró con la respuesta de Ederson en su segunda oportunidad.

Oguz Aydin tuvo una ocasión clara antes del descanso, pero Dmytro Riznyk evitó que el conjunto turco se adelantara en el marcador. Los visitantes encontraron recompensa a su insistencia al minuto 56, cuando Muriqi aprovechó un rechace dentro del área para marcar el único gol del encuentro. Apenas dos minutos después, Mason Greenwood aumentó la ventaja, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Stamford Bridge has no secrets from him. ? pic.twitter.com/iPjoYxsDQZ — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) November 25, 2026

El conjunto dirigido por Emre Belözoglu continuó generando oportunidades, pero Riznyk evitó un marcador más amplio. Romelu Lukaku ingresó de cambio y tuvo una última ocasión tras un pase de N’Golo Kanté, quien debutó como titular, mientras que el equipo de Arda Turan no encontró la fórmula para reaccionar.

Fenerbahçe confirmó su mejoría en la Champions League con su segunda victoria consecutiva, después de superar 3-2 a Liverpool en la jornada anterior, y alcanzó la decimosexta posición de la tabla con ocho puntos. El conjunto turco comienza a ilusionarse con la siguiente ronda, mientras que Shakhtar encadenó su tercera derrota consecutiva y complicó sus aspiraciones en el torneo.