Tottenham, el muro que pone a prueba al ataque de Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

Tottenham no es la mejor defensiva de la Champions League, pero sí logró levantar un muro sobre la portería de Guglielmo Vicario y llegará a la ida de octavos de final contra Atlético de Madrid con tres partidos sin recibir gol.

Next up: Round of 16 🔜 pic.twitter.com/PEFfJlDf4F — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 8, 2026

La temporada de Tottenham no ha sido buena en la Premier League en donde terminará peleando por la permanencia, sin embargo, el libreto es otro en Europa y los ‘Spurs’ no tuvieron problemas para meterse a octavos de final de la Liga de Campeones de manera directa.

El conjunto londinense inició la fase de liga derrotando a Villarreal dejando su portería en cero; Bodø/Glimt tardó 53 minutos en vencer a Vicario y lo hizo por partida doble, mientras que Monaco y Copenhague se fueron en blanco y Paris Saint-Germain terminó con la imbatibilidad.

Tottenham cerró la fase de liga de manera sólida con tres victorias (Slavia Praga, Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt) con siete goles a favor y 270 minutos sin gol en contra para llegar a octavos con una muralla que deberá echar abajo Atlético para salir con ventaja del Metropolitano.