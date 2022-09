Tal vez esta Juventus no está para la Champions League...

Quizá simplemente esta Juventus no está a la altura de la Champions League…

Se puede llegar a descorazonadora conclusión después de la derrota 2-1 contra Benfica en casa, la segunda de manera consecutiva. Pero, a diferencia de lo que fue la caída en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain, el duelo ante los portugueses sí estaba presupuestado para ganarse.

Juventus perdió en casa el partido más revelador de esta temporada en la Champions League, ante el rival que parece ser su competencia directa por un segundo boleto a los octavos de final.

Quizá, en esta época, la Europa League sea un mejor lugar para el histórico club italiano.

Pese al gol tempranero, el equipo de Massimiliano Allegri no pudo mantener la ventaja frente al conjunto lisboeta, que llegó a seis puntos en el Grupo H, misma cantidad que el Paris Saint-Germain; la ‘Juve’, en cambio, se parece más a al Maccabi Haifa, ambos con cero puntos tras dos compromisos.

Así fueron los goles en el Juventus Stadium:

· 1-0: (4’): Arkadius Milik abrió con un cabezazo sutil que cambió el centro de Paredes

· 1-1 (43’): Joao Mario y un penal imparable que reventó en la parte alta de la red

· 1-2 (55’): David Neres aprovechó el rechazo del portero para pender el balón de primera

Y pese a todo, el portero Mattia Perin fue clave para que la Juventus no recibiera más anotaciones. En una eliminatoria tan corta como es la fase de grupos, la diferencia de goles es muy importante y es gracias a eso que el club del norte de Italia es tercero y no cuarto, es decir, si la ronda de 32 terminara ahora, sería reclasificado a la Europa League, pero no eliminado, como lo sería el equipo israelí.

Terrible golpe de realidad para la Juventus, que pese a tener una muy buena plantilla parece que no le alcanza para brillar en el Grupo H de la Champions, ni para destacar en la actual Serie A.