"Somos el Real Madrid"; Jude Bellingham lo dijo todo

Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, aseguró que su rol va "más allá de marcar goles", pero que su papel en el equipo ha cambiado en las últimas semanas y que es su responsabilidad volver al nivel de la primera mitad de la temporada.

El centrocampista inglés dio este martes su primera rueda de prensa tras fichar por el Real Madrid, en la previa de la vuelta de cuartos de final contra el Manchester City.

"Estoy más nervioso por esto que por el partido", bromeó Bellingham. "Estos son los partidos por los que vine al Madrid, muchas ganas del partido. No puedo esperar a que empiece. Ojalá que ganemos, eso es lo que más me importa, el resto es secundario. Si puedo contribuir sería brillante. Tener un buen impacto en el partido. Lo más importante es pasar a la siguiente ronda".

Bellingham ha marcado 20 goles y repartido 10 asistencias esta temporada, pero acumula varias semanas a un nivel más bajo que en la primera mitad de curso y el inglés lo achacó a la lesión que sufrió contra el Girona.

🗣️ Jude Bellingham: "Yo nunca apuesto, no sé quiénes son los favoritos. Lo que sí sé es que somos el Real Madrid. Somos bastante buenos, con jugadores maravillosos. Lo demás es ruido externo."



Más alto imposible 🤍👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/V0mCyi3Bug — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 16, 2024

"La primera parte fue muy buena, lo que mató mi ritmo fue la lesión contra el Girona, por fin he pasado eso, he acabado con el dolor. Marqué un buen gol y me suspendieron, pero tomo responsabilidad de mis acciones. Mi rol ha cambiado en los últimas semanas, he hecho más trabajo para el equipo. Es mi reto volver a estar como antes".

"Lo que me da ansiedad sería no marcar y no ganar. Mi rol va más allá que marcar gol. Dar diferentes cosas al equipo. me gusta marcar goles, sobre todo cuando te metes en esa dinámica. Ahora que estoy aquí quiero coger esa responsabilidad de marcar goles. Llevo 20 ahora y ojalá pueda hacer algunos más antes de que acabe la temporada", añadió.

Sobre el resultado del año pasado, cuando el City goleó por 4-0 al Madrid y se clasificó a la final de la Champions, Bellingham comentó que han hablado de ello, pero que es cosa del pasado.

"Creo que la gente habla mucho. Acaban de ganar un triplete, esa es la impresión por fuera, no apuesto, no sé las cuotas, lo que sé es que somos el Real Madrid, tenemos grandes jugadores. El resto es ruido externo. Este es un nuevo partido, no empezamos 4-0. Tenemos que ser valientes. Hemos hablado de ello, pero lo han dejado ya atrás. Si te fijas en uno mucho tiene otros 10, no tiene sentido mirarlos de forma individual. Hay que trabajar como equipo. Tenemos que jugar nuestro partido y recordar quiénes somos", matizó.