Real Madrid desafía la fortaleza de AEK Atenas en Champions League

Oscar Sandoval

AEK Atenas recibirá a Real Madrid en la Champions League con una racha de siete victorias consecutivas como local en todas las competencias. Nadie ha conseguido salir con puntos de su estadio esta temporada, pero la visita del conjunto blanco representa una amenaza para el invicto del equipo griego.

La fortaleza de AEK está en casa y buscará demostrarlo ante el ‘Rey de Europa’ en un enfrentamiento que pondrá a prueba su resistencia. El conjunto griego ha disputado dos encuentros como local en la Champions League y ganó ambos, mientras que en liga y copa también mantiene el paso perfecto ante su afición.

Ese será el desafío que encontrará Real Madrid en Atenas, donde buscará su cuarta victoria consecutiva en la Liga de Campeones para mantenerse entre los ocho primeros de la clasificación y dar otro paso hacia la clasificación directa a los octavos de final.

AEK no solo tendrá que preocuparse por el buen momento del conjunto ‘Merengue’, también por Kylian Mbappé, quien intentará marcar por cuarto partido consecutivo en la Champions y prolongar su racha goleadora. Real Madrid quiere mantener el paso perfecto y Mbappé buscará convertirse en el protagonista que termine con la fortaleza del AEK en Atenas.