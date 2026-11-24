Redacción FOX Deportes

RB Leipzig recuperó el camino de la victoria en la Champions League después de derrotar 3-1 a Lens y terminar con una racha de dos derrotas consecutivas. El conjunto alemán impuso condiciones con un gol de David Raum y un doblete de Antonio Nusa, aunque tuvo que resistir la reacción francesa en la segunda mitad para quedarse con los tres puntos.

3️⃣ goals to give us all 3️⃣ points ?



⏱️ FT | 3-1 | #RBLRCL pic.twitter.com/0AxLlHeIyy — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 24, 2026

Leipzig salió decidido a imponer su futbol y necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador. David Raum ejecutó un tiro libre que se desvió en la cadera de Haidara, ubicado en la barrera, y terminó en el fondo de la portería. Un golpe tempranero que reflejó la intensidad con la que los locales comenzaron el encuentro.

Lens todavía intentaba recuperarse del primer gol cuando Antonio Nusa apareció para ampliar la ventaja al minuto nueve. Leipzig recuperó el balón cerca del área rival y el noruego aprovechó la oportunidad para definir con un disparo de derecha y marcar el 2-0. Los alemanes tenían el control absoluto del partido y parecían encaminarse a una victoria sin complicaciones.

??????????? ❤️‍?



Antonio Nusa scores in back-to-back #UCL games for the first time ?#RBLRCL 2-0 pic.twitter.com/LCruovIfMZ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 24, 2026

Los dos goles fueron consecuencia del dominio que Leipzig ejerció durante el primer cuarto de hora. El conjunto alemán presionó, recuperó balones en campo contrario y generó oportunidades para aumentar la diferencia, mientras Lens sufría para encontrar espacios y responder a la intensidad de los locales.

Leipzig comenzó la segunda mitad con la misma intención y estuvo cerca de marcar nuevamente con una oportunidad de Brajan Gruda al minuto 49. Sin embargo, Lens reaccionó y comenzó a generar peligro con Florian Thauvin como protagonista. El conjunto francés encontró recompensa al minuto 61, cuando Deiver Machado Udol recortó distancias con un remate dentro del área y devolvió la emoción al encuentro.

Lens se lanzó en busca del empate y dejó espacios que Leipzig terminó aprovechando en los últimos instantes. Christopher Nkunku comandó un contragolpe y asistió a Antonio Nusa, quien definió a puerta vacía para completar su doblete y sellar el 3-1, que deja a los ‘Toros Rojos’ con vida en el torneo.