¿Qué llevó a Diego Simeone a perder la cabeza?

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y expulsado en el minuto 93 del partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool tras el 3-2 de Virgil Van Dijk, se enfrentó después de ese gol a un aficionado detrás del banquillo que lo había insultado “todo el partido, gestos incluidos” en Anfield y esperó que “cuando se identifique a esa persona tenga sus consecuencias”.



“Vienen siempre hablando de cuidad, cuidad, cuidad… Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando”, explicó sobre ese momento a ‘Movistar’. El partido 500 de Jan Oblak, fue en Champions League y con derrota

La intervención del personal de seguridad impidió acercarse a la grada al técnico, que explicó la situación a los árbitros, aunque finalmente fue expulsado.



“El árbitro entendía la situación. Ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias”, continuó.

Ese aficionado profirió al técnico “insultos todo el partido, gestos incluidos”, según añadió Simeone, que apuntó: “Está claro que el que tengo que tener calma soy yo, tienes que soportar los insultos, los gestos y cualquier situación del otro porque estás en un lugar que tienes que soportar”.