PSG y Atlético se enfrentan por primera vez en la Champions League

The @ChampionsLeague returns to the 𝑃𝑎𝑟𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒𝑠! 🏆🔴🔵



🆚 @atletienglish

⚽️ #PSGATM

⌚️ 9pm CET



🎨 @ecolepenninghen pic.twitter.com/YilT1wqvT9