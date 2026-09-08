Doblete de Erling Haaland y victoria para el Manchester City

Héctor Cantú

El Manchester City comenzó con el pie derecho su andar en la Champions League 2026/27, luego de vencer a domicilio al Porto con un contundente 2-0.

En un partido cerrado y trabado en la media cancha, el equipo inglés logró llevarse los puntos gracias a Erling Haaland, quien volvió a vestirse de ‘héroe’ para los ‘Cityzens’.

Los ingleses tuvieron que esperar hasta la segunda mitad para celebrar los goles. El primer tanto llegó a los dos minutos de iniciado el complemento, con un certero remate de cabeza.

El segundo llegó en el tiempo agregado, cuando el equipo de casa se había lanzado con determinación en busca del empate.

El mexicano Santiago Giménez, quien debutó con los ‘Dragones’ el fin de semana pasado, jugó sus primeros minutos con el Porto en la Champions League luego de entrar de cambio al minuto 70 en sustitución de André Silva.

Resultado final no primeiro jogo da #UCL ⚽ pic.twitter.com/WFVCAGH9YD — FC Porto (@FCPorto) September 8, 2026

Durante su estancia en el terreno de juego, Giménez, quien llegó procedente del Milan al equipo luso, solo tocó la pelota en cuatro ocasiones y se marchó sin realizar un disparo al arco rival.

Erling Haaland llegó así a 59 goles en la Champions League y quedó a un gol de convertirse en el jugador más joven en superar las seis decenas de anotaciones en el torneo de clubes más importante de Europa.