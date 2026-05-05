"Paz y tranquilidad" en Diego Simeone pese a la eliminación del Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Tras la eliminación del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, el técnico Diego Pablo Simeone reconoció que la afición "quiere ganar", por lo que no le alcanza con "llegar a unas semifinales".

"Si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar", dijo el entrenador argentino en rueda de prensa tras la derrota 1-0 contra el Arsenal (2-1 en el marcador global).

El estratega decidió no entrar en polémicas por las decisiones arbitrales, pues sería una excusa muy barata tras la derrota frente a los 'Gunners', primeros clasificados a la final que se disputará el 30 de mayo en Budapest.

"No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada", agregó Simeone, quien admitió sentir "paz y tranquilidad" de que su equipo se brindó al máximo en esta eliminatoria; además, felicitó a su colega Mikel Arteta por el trabajo realizado.

🙁 "Una pena. Creo que hemos hecho méritos para un alargue que nos diera opciones". #UCL



👉 Simeone, tras caer eliminado contra el Arsenal.



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"Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer que esta vez nos favoreció. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien", dijo el argentino.

"Quiero agradecerle a nuestra gente y a nuestros jugadores. Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. En la pretemporada dije unas palabras y dije que competiríamos, y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar", indicó el estratega, quien ya cuenta 14 años al frente del 'Atleti'.

Sobre la evolución del equipo desde que llegó en 2011, el 'Cholo' admitió que la afición no se conforma con llegar a las semifinales de la Champions, pero también aseguró que el Atlético de Madrid ya es una fuerza constante y reconocida en Europa, algo que nunca antes había sucedido.

"Esto te da una realidad que es la realidad del equipo como club. Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales; afirmó.