Paris Saint-Germain tiene dominado al Monaco, ¿verdad?

Aunque el Paris Saint-Germain no clasificó naturalmente a los octavos de final de la Champions League, tal como se hubiera esperado del campeón reinante del torneo, está muy cerca de hacerlo.

El equipo de Luis Enrique finalizó en la posición número 11 de la fase de liga debido a que solo sumó dos puntos en sus últimos tres partidos. Pese a su ‘buen’ acomodo dentro de la decepción de no terminar entre los ocho primeros lugares que entran directo a las ‘finales’, su rival fue el Monaco, es decir, un equipo de su misma liga, con todas las complicaciones que tiene medirse a un equipo tan conocido, para bien y para mal.

Y vaya que las cosas iniciaron mal para el PSG, al recibir dos goles tempraneros (1’ y 18’) de Folarin Balogun, sin embargo, esa misma ventaja tan’ ‘apresurada’ en el reloj terminó por ser fácil de emparejar para el segundo club con la plantilla más valiosa de Europa, que, prácticamente con todo el partido por delante, le alcanzó para remontar y ganar 3-2, aprovechando que su rival se quedó con 10 al 48’.

Ahora, el club parisino solo necesita empatar en casa para alcanzar los octavos de final, algo que ya no parece tan complicado considerando los últimos 10 enfrentamientos directos ante el Monaco:

·       5 victorias para el PSG, cuatro en los últimos 6 juegos

·       2 empates

·       3 victorias para el Monaco, la última en noviembre

El equipo de Luis Enrique no contará con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, pero prácticamente todas sus estrellas estarán disponibles para liquidar la serie contra el equipo de Sébastien Pocognoli, el cual tampoco está viviendo el mejor de las presentes en la Ligue 1, donde marcha en 8° lugar con 34 puntos, 20 menos de los que acumular el actual líder, que, para sorpresa de nadie, es el propio PSG.

Pese a su bajo ritmo en la fase de liga de la Champions League, el Paris Saint-Germain sigue siendo uno de los favoritos para ganar el torneo, sobre todo después de haberse coronado en 2025 y romper esa maldición (inexplicable) que le impedía tener éxito en la gran carpa del futbol europeo.

