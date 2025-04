Ousmane Dembélé es duda para la vuelta contra Arsenal en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Luis Enrique confirmó que sacó del partido entre Arsenal y Paris Saint-Germain en la ida de semifinales de la Champions League al francés Ousmane Dembélé por una “ligera molestia”. The first leg is ours! 👊



See you Wednesday at the Parc ❤️💙#ARSPSG (0-1) | #UCL pic.twitter.com/iteVaReWS3 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 29, 2025

Dembelé quien anotó el 1-0 en el triunfo contra los ‘Gunners’, se tiró al césped en la segunda mitad y salió de cambio a los 70 minutos, abandonó el estadio sin ningún tipo de ayuda, pero el técnico español no sabe si estará en condiciones de enfrentar la vuelta.

“Ousmane ha sentido una ligera molestia. No sabemos el alcance del problema hasta que haya pruebas. Para la vuelta intentaremos que esté, pero si no está, saldrá otro jugador que esté preparado”, declaró Luis Enrique.

Sobre la victoria en Londres, el estratega aseguró que consiguieron el primer objetivo, pero dejó claro que, “no podemos relajarnos, porque con un gol ellos igualan la eliminatoria de nuevo. Ellos no van a tener nada que perder, porque van por detrás de la eliminatoria. Va a ser un partido fascinante para los aficionados al fútbol, pero muy difícil para los entrenadores”, finalizó.