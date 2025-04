Paris Saint-Germain tiene un pie en la final de la Champions League

Oscar Sandoval

Un gol temprano de Ousmane Dembélé fue suficiente para que Paris Saint-Germain venciera a Arsenal en la ida de semifinales de la Champions League, los parisinos jugaron por nota en la primera mitad y Gianluigi Donnarumma sostuvo la ventaja para salir de Londres soñando con la final. The first leg is ours! 👊



See you Wednesday at the Parc ❤️💙#ARSPSG (0-1) | #UCL pic.twitter.com/iteVaReWS3 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 29, 2025

PSG presentó oficialmente su candidatura al título del torneo continental luego de superar a un Arsenal que hoy sí resintió las bajas que tiene, por si fuera poco, el conjunto londinense se puso por debajo en el marcador a los cuatro minutos tras un disparo de Dembélé.

Los locales se replegaron ante ‘Les Parisiens’ que comenzaron a imponer su estilo, presionaron, lucieron y metieron en problemas a su rival. David Raya evitó el segundo con un manotazo espectacular luego de un tiro de Désiré Doué cerca de la media hora de juego.

Ousmane Dembélé y un gol que acerca a PSG a la final de la Champions League

Donnarumma apareció en dos ocasiones para apagar el fuego ante un tiro de Gabriel Martinelli al filo del descanso y después al 55 atajando un disparo cruzado de Leandro Trossard, pero los ‘Gunners’ extrañaron a sus futbolistas importantes y se fueron diluyendo con el paso de los minutos para terminar completamente sin ideas.

Arsenal tendrá la vuelta para intentar darle vuelta al resultado y evitar la segunda caída consecutiva en semifinales. Paris Saint-Germain sueña con la final y terminar la sequía en la Champions League.