Oscar Sandoval
Olympique de Lyon complicó su pase al playoff de la Champions League
La ida de la tercera ronda de clasificación dejó triunfos para Dinamo Zagreb y Fenerbahçe
El panorama se complicó para Olympique de Lyon que cayó 2-1 en su visita al Sparta Praha, un resultado que lo obliga a remontar en la vuelta para avanzar al playoff y mantener la esperanza de clasificar a la fase de liga de la Champions League.
Ocho de los 10 locales en el partido de ida en las eliminatorias de la tercera ronda salieron con ventaja y condicionaron la serie a su favor. NEC y Bodo/Glimt igualaron como visitantes y el peor resultado lo obtuvo Lyon quien cayó en Praga.
El conjunto francés se adelantó en el marcador con un autogol de Martin Suchomel a los 45 minutos y seis minutos de la segunda mitad encajó la derrota. Jugará como local y está obligado a ganar por una diferencia de dos goles para disputar la fase de liga.
Estrella Roja también tendrá que venir de atrás luego de perder 1-0 ante Beer Sheva, mientras que Fenerbahçe consiguió una renta de dos goles sobre Sturm y reservó un lugar en la siguiente ronda.
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