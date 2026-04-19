Olympique de Lyon complicó su pase al playoff de la Champions League

Oscar Sandoval

El panorama se complicó para Olympique de Lyon que cayó 2-1 en su visita al Sparta Praha, un resultado que lo obliga a remontar en la vuelta para avanzar al playoff y mantener la esperanza de clasificar a la fase de liga de la Champions League.

The third qualifying round continues ⚽️



Tap for more 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 5, 2026

Ocho de los 10 locales en el partido de ida en las eliminatorias de la tercera ronda salieron con ventaja y condicionaron la serie a su favor. NEC y Bodo/Glimt igualaron como visitantes y el peor resultado lo obtuvo Lyon quien cayó en Praga.

El conjunto francés se adelantó en el marcador con un autogol de Martin Suchomel a los 45 minutos y seis minutos de la segunda mitad encajó la derrota. Jugará como local y está obligado a ganar por una diferencia de dos goles para disputar la fase de liga.

Estrella Roja también tendrá que venir de atrás luego de perder 1-0 ante Beer Sheva, mientras que Fenerbahçe consiguió una renta de dos goles sobre Sturm y reservó un lugar en la siguiente ronda.