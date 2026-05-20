Nuno Mendes: "Si ganamos la final, entonces sí haremos historia"

EFE

El portugués Nuno Mendes aseguró que su equipo afronta muy concentrado la preparación de la final de la Champions League contra el Arsenal del próximo 30 de mayo, pero no pensando que ya han hecho historia: "Si ganamos otra final, sí habremos hecho historia".

"A veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo historia, pero si ganamos la siguiente, y espero que la ganemos, entonces sí que lo habremos hecho".

Nuno destacó el trabajo que están haciendo hasta ahora y señaló que la línea es muy similar a la del año pasado, al tiempo que señaló que se centran en su juego.

"Pero enfrente tendremos a un gran equipo como el Arsenal, no será fácil".