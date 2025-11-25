Napoli mejora su panorama tras ganar en la Champions League

Enrique Gómez

Después de perder 6-2 en la tercera fecha del torneo, el Napoli se ha ido estabilizando en la Champions League y tras la obligada victoria ante el Qarabag, al menos ya no está en zona de eliminación.

El campeón de Italia se levantó del penal fallado por Rasmus Højlund (56') y venció 2-0 al conjunto de Azerbaiyán, en la quinta fecha de la fase de liga.

Claro que a este equipo le falta muchísimo para contrarrestar su terrible inicio de temporada en la Liga de Campeones de Europa, que incluyó dos derrotas en sus primeros tres partidos; también es cierto que vencer como local a uno de los equipos más modestos de la competencia no es parámetro, pero al menos el equipo de Antonio Conte resolvió el compromiso y sumó tres puntos que eran obligatorios.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Diego Armando Maradona:

· 1-0 (65’): El rebote del arquero literalmente golpeó la cabeza de Scott Mctominay y entró

· 2-0 (72’): Autogol de Marko Jankovic, quien tocó con el pie una tijera que iba para afuera

Triunfo accidentado, pero de enorme importancia, pues de no haberlo conseguido, lo más seguro es que el conjunto ‘azzurro’ terminara la jornada fuera de los 24 primeros lugares, o sea apartado de zona de playoffs. Vaya que el representante del sur de Italia sufrió para poder vulnerar al aguerrido Qarabag, pero pudo sumar su segunda victoria en la competencia y así levantar el ánimo de cara a los tres últimos partidos.

Napoli suma dos victorias consecutivas, la primera de ellas el fin de semana contra el Atalanta (3-1) que le permite instalarse en el tercer lugar de la Serie A, a solo dos puntos del líder Roma (a quien enfrenta el fin de semana) y ahora frente al Qarabag, que vaya que vendió cara la derrota como visitante.

El panorama empieza a mejorar para el Napoli, que en mayo se coronó campeón de Italia por cuarta vez en su historia.