Nada garantiza que Lautaro Martínez esté en el debut de Inter en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Lautaro Martínez, capitán de Inter, no se entrenó este martes con el resto de sus compañeros por unas molestias en la espalda, lo que pone en duda su presencia en el estreno del equipo ‘Narazzurri’ este curso en la Champions League ante Ajax.

El delantero argentino, se entrenó en el gimnasio de manera individual y viajará con la expedición a Ámsterdam, donde junto al técnico Cristian Chivu y el cuerpo médico del club tendrá que decidir si puede o no disputar el duelo.

Lautaro fue sustituido el pasado sábado en el minuto 64 del partido de la Serie A ante Juventus, en el clásico italiano, mucho antes de lo que suele ser habitual para el internacional argentino.

Además, también por molestias en la espalda, el italiano Matteo Darmian, defensa que puede actuar como tercer central o como carrilero, es baja para el duelo.