Publicación: lunes 16 de febrero de 2026

Karla Villegas Gama

Monaco y PSG, 2 viejos conocidos que nunca se han enfrentado en competencias europeas

Los clubes galos se medirán en los playoffs de la Champions League.

Monaco sueña con clasificar a los octavos de final de la Champions League por primera vez desde la temporada 2016/17, pero la tarea no será fácil, pues se mide al Paris Saint-Germain.

Aunque son viejos conocidos en el futbol francés, nunca se han enfrentado en una etapa de eliminación directa en competencias europeas.

De hecho, será apenas la tercera ocasión que dos clubes galos se vean las caras en torneos continentales.

Paris Saint-Germain se bañó de oro con la Champions League

PSG también ganó la Champions League a nivel económico después de convertirse en el equipo con mayores ingresos en la temporada 2024/25
7. Real Madrid | 102 millones de euros
6. Borussia Dortmund | 102.1 millones de euros
5. Bayern Munich | 105.8 millones de euros
4. Barcelona | 116.5 millones de euros
3. Arsenal | 116.9 millones de euros
2. Inter | 136.6 millones de euros
1. Paris Saint-Germain | 144.4 millones de euros

Los primeros en enfrentarse fueron Monaco y Olympique de Marsella, en la tercera ronda de la Copa de la UEFA 1998/99 (ahora Europa League), con triunfo de 3-2 para los ‘Phocéens’. Después fue el turno del PSG que se midió al Brest en el playoff de la edición 2024/25 de la Champions con global de 10-0 para los parisinos.

Para la repesca de la presente campaña, los monegascos clasificaron en el sitio 21, con récord de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Además, tiene la producción de goles más baja de todos los clasificados: ocho.

Monaco venció a PSG que podría perder el liderato de la Ligue 1

Monaco 1-0 Paris Saint-Germain
Takumi Minamino anotó el gol del triunfo a los 68 minutos
Tercer gol del japonés esta temporada en la Ligue 1
Minamino rompió una racha de ocho partidos sin anotar
Monaco venció 1-0 a Paris Saint-Germain para dejar la cima de la Ligue 1 al alcance de Marsella y Lens quienes podrán mandar al conjunto parisino al tercer lugar de la clasificación
Paul Pogba jugó por segundo partido consecutivo luego de entrar de cambio a los 86 minutos
Monaco 1-0 Paris Saint-Germain

Del otro lado, los de Luis Enrique avanzaron en el sitio 11, con el mejor registro de anotaciones (21) de los clubes que llegaron a esta fase, de hecho, es la tercera mejor marca de todo el torneo, por detrás de la de Arsenal (23) y Bayern Munich (21).

En torneos del futbol francés, Monaco y PSG se han enfrentado en 116 ocasiones, con récord positivo para ‘Les Rouge et Blanc’: 49 victorias, 29 empates y 38 derrotas.

En su última cita, en la Jornada 14 de la Ligue 1, los monegascos sumaron tres puntos gracias a un solitario tanto de Takumi Minamino.

