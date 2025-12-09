Monaco se acerca al playoff en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Florian Balogun prosiguió su buena racha europea con un tanto que se tradujo en tres puntos para Monaco en la Champions League contra Galatasaray, que gracias a su meta Cakir no se marchó más dañado de su viaje al Louis II.

Los monegascos fueron superiores, sobre todo en la segunda mitad y si antes del duelo bordeaban la zona de eliminación, acabaron en el puesto 18, empatados con nueve puntos con los turcos.

Así propinaron la segunda derrota consecutiva al Galatasaray de Okan Buruk, que ve ya lejos la racha de tres victorias firmadas, incluida una contra Liverpool.

El duelo pudo tomar un rumbo diferente después de que, advertido por el VAR, el árbitro señaló un penalti del colombiano Davinson Sánchez sobre el japonés Takumi Minamino. Pero Cakir continuó su noche heroica y paró con los pies la pena máxima lanzada por el suizo Denis Zakaria.

La presión siguió elevada en el área turca, a través de las botas de estadounidense Florian Balogun, que tras fallar dos ocasiones abrió el marcador en el 68.

Lo hizo un minuto después de que Cakir dejara su puesto, lesionado, a Guvenç, que apenas tuvo tiempo de aclimatarse al juego cuando una enrevesada jugada en el área, a saque de un córner, permitiera al estadounidense lograr su tercer tanto en la competición en los últimos tres partidos.