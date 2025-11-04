Monaco ganó su primer partido en la Champions League

Oscar Sandoval

Mónaco firmó su primera victoria en la fase liga de la Champions League luego de llevarse el botín con los tres puntos gracias a un tanto de Folarin Balogun y una actuación sobresaliente de Phillip Kohn quien fue clave para vencer a Bodø/Glimt.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘! 🔥



We did it! First W of the UCL season! ❤️🤍



0⃣-1⃣ #BODASM

Monaco enfrentó el inicio del partido presionado por ganar por primera vez en el torneo, el resultado era importante para el técnico Pocohnoli quien tenía tres partidos sin sumar de a tres, pero el equipo monegasco no pudo contar con algunas figuras y sufrió más de la cuenta.

Balogun anotó el gol del triunfo antes del descanso después de una pared fuera del área con Akliouche y un disparo potente que Nikita Haikin no pudo detener.

Bodø/Glimt desperdició todas sus opciones de gol por la falta de definición y por la buena actuación de Kohn en la segunda mitad, el portero lo atajó todo y hasta con la cara frustró al conjunto noruego que sigue sin ganar en la Liga de Campeones y en zona de eliminación después de cuatro jornadas.