Monaco empató con Manchester City de último minuto en la Champions League

Oscar Sandoval

Monaco rescató un punto cuando estaba a segundos de perder por segunda ocasión esta temporada en la Champions League y vino dos veces de atrás para empatar con Manchester City que tuvo como figura a Erling Haaland quien anotó dos goles que no fueron suficientes.

La palabra goleador le queda corta a Haaland quien sigue aumentado sus cifras en el mejor torneo a nivel de clubes, en Francia festejó sus primeros 50 compromisos en la Liga de Campeones y lo celebró con dos dianas para dejar un récord de 52 anotaciones, pero los locales opacaron su noche.

El noruego puso por delante al equipo inglés luego de un pase a profundidad de Josko Gvardiol que remató en el área, definiendo por encima del portero a los 15 minutos, sin embargo, el gusto le duró poco a los visitantes porque Jordan Teze igualó los cartones al 18 con un golazo al ángulo.

Los ‘Cityzens’ impusieron su estilo de juego y dominaron al conjunto monegasco, el travesaño le negó el 2-1 a Phil Foden cerca de la media hora y fue el ‘Androide’ quien aumentó la ventaja con un cabezazo al 44 para hacerle justicia al buen partido de los visitantes en la primera mitad.

Monaco creció en el complemento con el permiso de los visitantes y tuvo ocasiones de gol que terminaron en las manos de Gianluigi Donnarumma, pero el premio llegó sobre el final en uno de los últimos balones al área.

El esférico llegó al área en un tiro libre y Nico González contactó con Eric Dier, el VAR llamó al árbitro quien marcó la pena máxima y el defensor inglés no falló al 90 para darle a los del principado su primer punto en la Liga de Campeones.