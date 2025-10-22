Mo Salah y el dato que le descoloca de la élite en el Liverpool

Héctor Cantú

Mohamed Salah está viviendo uno de los momentos más críticos de su carrera con el Liverpool luego de haber sido enviado, una vez más, al banquillo.

Salah, uno de los máximos goleadores del club rojo, no había quedado fuera del equipo titular en dos partidos consecutivos de Champions desde 2017, un dato que revela la pérdida de réditos que el egipcio ha tenido con Arne Slot.

‘Mo’ acumula seis partidos consecutivos sin marcar, una racha que no tenía desde el 2020, cuando se fue sin hacerse presente en el tanteador en la Premier Leage ante WestBrom, Newcastle, Southhampton, Manchester United, Burnley y Tottenham.

Salah fue enviado a la cancha al minuto 74 y en su afán de poder romper con la sequía goleadora, quitó la oportunidad de que su compañero Wirtz marcara en la goleada ante el Frankfurt.

Mohamed Salah tendrá una nueva oportunidad de terminar con esta mala racha el próximo fin de semana, cuando el Liverpool visite al Brentford.