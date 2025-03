¡Mira mamá sin delanteros! Arsenal borra al PSV de la Champions League

El PSV está prácticamente eliminado de la Champions League, luego de caer 1-7 en el partido de ida de los octavos de final. La goleada fue especial para los ingleses pues se presentaron al Philips Stadion con toda su línea de ataque titular lesionada.

No fue impedimento tener que jugar con los suplentes, pues los ‘Gunners’ avisaron desde los primeros minutos del encuentro con un disparo de Declan Rice que terminó al fondo de las redes, pero que fue anulado por fuera de lugar.

Los ‘Granjeros’ intentaron sacudirse el mal trago y empezaron a tirar hacia el frente. Ismael Saibari tuvo la más clara de los locales cuando reventó el poste al 16’. A partir de ese momento el partido fue en su totalidad para los ingleses.

Jurrien Timber cabeceó un pase de Rice para abrir el marcador al 18’. El PSV estaba totalmente desconcertado y los visitantes aprovecharon la situación. Al 21’ Ethan Nwaneri superó a los defensores y remató a corta distancia para el 2-0.

La fiesta continuó 10 minutos después cuando Mikel Merino se encontró el esférico y sacó un potente disparo, nada qué hacer para Walter Benítez.

Noa Lang le dio un tanque de oxígeno a los locales al 43’ tras marcar desde el manchón penal luego de que Thomas Partey derribara a Luuk de Jong dentro del área.

Arsenal no se tocó el corazón en el complemento. Martin Ødegaard se metió al área y remató un balón que Benítez no pudo rechazar adecuadamente, era el 1-4 al minuto 47.

La desconcentración del PSV era clara y apenas un minuto después del gol del capitán apareció Leandro Trossard para combinarse con Ricardo Calafiori y terminar la jugada picándole el esférico al arquero.

A pesar de la superioridad, los cambios de Peter Bosz llegaron hasta el 65’ y ni así logró detener el vendaval inglés.

Ødegaard se volvió a hacer presente al 73’ con un disparo de larga distancia para llevar el marcador a 1-6 y Calafiori selló el triunfo con un disparo razo al 85’ para el 1-7 definitivo.

Arsenal se convirtió en el máximo verdugo del PSV, que nunca había encajado cinco goles o más en una competencia europea como local; como visitante la última vez que recibió tantas anotaciones en un torneo continental fue en 1994.

El duelo de vuelta se jugará en el Emirates Stadium el próximo miércoles 12 de marzo.

