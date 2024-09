El debut de Mikel Merino con el Arsenal tendrá que esperar

Mikel Merino llegó al Arsenal el 27 de agosto pasado procedente de la Real Sociedad, pero su debut será aplazado un par de meses.

El mediocampista sufrió un choque en el entrenamiento del 30 de agosto que lo llevó directo a la enfermería. Ese mismo día, el entrenador, Mikel Arteta señaló que se trataba de “una lesión en el hombro y parece que estará fuera por algunas semanas”.

Sin embargo, tras realizarle los exámenes correspondientes, se dio a conocer que el español se fracturó el hombro, situación que lo mantendrá alejado de cualquier competencia por alrededor de dos meses.

Esto significa que Merino estaría listo a principios de noviembre para la Jornada 10 de la Premier League y la Fecha 4 de la Champions League.

Actualmente, los ‘Gunners’ marchan en cuarto sitio del torneo inglés y arrancarán su andar en el certamen europeo el 19 septiembre frente a Atalanta.

Ready to achieve big things – together ❤️



Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p