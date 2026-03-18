¿Miedo? Simeone enfrentará al Barcelona, “quien mejor ataca en Europa”

Redacción FOX Deportes

Aunque el Atlético de Madrid ha sido letal en la Champions League con 31 goles en 12 partidos, el técnico Diego Simeone calificó al Barcelona, su próximo rival, como el equipo que mejor ataca en Europa.

"El camino en cuartos será duro como las otras veces. Intentaremos competir con el Barcelona que es el mejor equipo que ataca en Europa, pero tendremos la máxima ilusión en pasar. Nos exigirá estar al mejor nivel para pasar. Es un momento para estar contentos como equipo y estoy muy alegre de ver a la gente feliz", dijo el técnico argentino tras eliminar al Tottenham Hotspur con un marcador global de 7-5 en los octavos de final.

"Competimos contra el Real Madrid y Barcelona en Liga, en Copa del Rey y en ocasioens en Champions. Siempre el 'Mono' Burgos nos decía que en pretemporada teníamos que hacer amistosos con ellos porque nos hacen mejores", añadió el estrega de cara a la serie contra el conjunto culé.

El Atlético de Madrid más letal: 31 goles, 12 noches y una Champions histórica

Y aunque el Atlético de Madrid perdió 3-2 en el partido de vuelta contra el Tottenham, el entrenador valoró la clasificación con cierta holgura, más allá de la natural relajación de su plantel tras el 5-2 en la ida.

"El equipo hizo un esfuerzo enorme. No tuvimos un buen inicio porque a veces tener una diferencia de tres goles no hace bien. Con el gol en contra, el equipo comenzó a atacar y empatamos el partido. Después de su gol, logramos de nuevo empatar y ellos se encontraron con el penalti para ganar el partido. Creo que el empate hubiera sido lo más justo", completó.

En abril, el Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona (que venció 7-2 al Newcastle para un global de 8-3) por un boleto a las semifinales de la Champions League, con la ventaja de que jugará el partido de vuelta en su estadio, el Metropolitano.