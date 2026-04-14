Michael Olise, llamado a ser de los mejores del mundo

EFE

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, afirmó este martes que está seguro de que su jugador Michael Olise será algún día uno de los mejores del mundo.



El técnico del conjunto bávaro apostó la temporada pasada por fichar a un jugador casi desconocido del Crystal Palace. Fue una decisión personal y ahora es uno de los nombres más destacados del Bayern Múnich, que recibirá este miércoles al Real Madrid en duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Michael Olise opacó el debut Luis Díaz con Bayern Munich

"Estamos viéndolo. Está en el nivel más alto de la Liga de Campeones. Estoy seguro de que Olise algún día será de los mejores del mundo. De momento va por el camino correcto. El nivel que tiene es, sin duda, entre los mejores. Sé que la gente va a decir que todavía no ha ganado estos títulos (como la Liga de Campeones). Lleva haciéndolo bien 18 meses y si lo sigue haciendo en los próximos años, obviamente. Ya se ve cómo va a ser en el futuro", señaló en rueda de prensa.

Sobre el partido frente al Real Madrid, dijo que se decidirá por muchos detalles y que diversos factores pueden ser claves.



"Hay que estar dispuesto a dar un paso más y luego están las decisiones de los árbitros. Pero son muchos detalles que pueden influir en un partido así. Estamos preparados mental y físicamente. Es la base. Tenemos ganas de jugar ese partido. Necesitas esa emoción positiva en un partido así", destacó