Martin Odegaard es baja para el debut de Arsenal en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal entrenó por última ocasión antes de encarar su estreno en la Champions League frente al Athletic en Bilbao y no podrá ser liderado por el capitán Martin Odegaard quien sufrió un golpe en el hombro. Los días pasaron, pero el noruego no realizó la última práctica y todo apunta que se perderá el partido.

Mikel Arteta tendrá que diseñar un nuevo equipo para debutar en Europa y aunque tiene buenos futbolistas para cubrir la baja de Odegaard, el futbol de los ‘Gunners’ es diferente con el noruego manejando los hilos.

El mediocampista sufrió un golpe en el hombro en el duelo del fin de semana ante Nottingham Forest, salió de cambio a los 17 minutos y al ser la segunda molestia en dicha extremidad esta campaña luego de recibir un golpe ante Leeds, se tomaron medidas de precaución.

El club publicó una galería del entrenamiento de este lunes previo al viaje a Bilbao y no hay rastro de Odegaard en las fotografías, si la lesión no es grave, podría reintegrarse al trabajo grupal tras el compromiso de la Liga de Campeones para preparar el partido del próximo domingo contra Manchester City.