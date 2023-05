Luka Modric pide que Carlo Ancelotti se quede

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, defendió la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo tras la goleada recibida ante el Manchester City, y aseguró que "merece seguir" tras ganar todos los títulos en su segunda etapa.

"El míster merece seguir, no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado en su segunda etapa ha ganado todos los títulos. El año pasado fue una temporada increíble. Esta temporada hasta el Mundial estuvimos muy bien en LaLiga peleando por todo, después llegaron derrotas que no queríamos tener, no estaban previstas", analizó.

"Es fútbol pero creo que en Copa y Champions lo hemos hecho muy bien hasta el día de hoy. Por eso, para mí, no hay ninguna duda sobre su continuidad. Lo merece por todo lo que hace y ha hecho, lo que aporta al equipo con su experiencia. Por esta derrota no hay que hacer ningún drama", añadió en la zona mixta del Etihad Stadium.

Tras un 4-0 reconoció Modric que aceptarán la crítica constructiva, admitió la inferioridad ante el City y que no merecieron pasar a la final de la Liga de Campeones.

"Cuando pierde el Madrid todo se hace muy grande. Con cada derrota hay mucho análisis y crítica pero por eso estamos aquí. Hay que vivir con eso, estamos acostumbrados. Las críticas no nos van a hundir, algunas son constructivas y las aceptamos tras una derrota así. El City ha sido mejor pero este equipo todavía tiene mucho que dar", aseguró.

"Es deporte, a veces ganas y a veces pierdes. Hoy no hemos estado bien y han merecido pasar. Queríamos hacer un buen partido pero el City ha sido superior. Hay que asimilar primero esta derrota y ver luego qué pasa, pero este equipo tiene mucho que dar y traer mucha alegría al madridismo sin ninguna duda", sentenció.