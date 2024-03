Luis Enrique contento por la clasificación de PSG en la Champions League

Luis Enrique, técnico de Paris Saint-Germain se mostró "satisfecho y contento" tras la victoria de su equipo ante Real Sociedad en los octavos de final de la Champions League que supone la clasificación para los cuartos de final.

"Creo que el equipo ha demostrado lo que hemos visto de él toda la temporada, lo que ha impedido que la Real Sociedad se meta en el partido", afirmó el técnico español, quien explicó que su equipo saltó al césped con las ideas claras de "generar superioridad por dentro y aprovechar las bandas para buscar las oportunidades de gol y creo que el plan ha salido bien".

Un PSG con mucha pegada que según Luis Enrique "se caracteriza por ser muy agresivo", sobre todo fuera de casa donde "el equipo ha competido, pese a no lograr grandes resultados, aunque tampoco" era algo que le preocupase.

El estratega señaló que a PSG, "en ilusión no nos gana nadie. No tenemos ninguna presión porque no hemos ganado la Liga de Campeones, por lo que no añadamos ese sentimiento a uno de los equipos más jóvenes de la Champions, porque si no ese objetivo se convierte en una carga".