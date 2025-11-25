Los mejores equipos de la Champions League frente a frente

Oscar Sandoval

Arsenal y Bayern Munich vuelven a encontrarse en el camino de la Champions League después de dos temporadas y el conjunto londinense que no ha recibido gol hasta ahora pondrá a prueba a la ofensiva del conjunto ‘Bávaro’ que suma 14 goles en cuatro partidos.

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Bayern Munich

🕗 8pm (UK)

🏆 Champions League

🏟️ Arsenal Stadium pic.twitter.com/UaxTJp6D11 — Arsenal (@Arsenal) November 26, 2025

El liderato de la Liga de Campeones estará en juego este miércoles cuando se enfrenten los dos mejores equipos del torneo, ambos tienen cuatro victorias consecutivas y están en la parte alta, el empate de poco les sirve por lo que tendrán que salir a buscar la victoria.

Bayern Munich que es una máquina de hacer goles con un promedio de 3.5 goles por partido y cuenta al frente a Harry Kane quien suma cinco dianas, luce imparable tras cuatro triunfos en fila, tendrá como reto acabar con los 360 minutos de Arsenal sin recibir gol a nivel Europa.

🔴 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 ⚫️



Who else is ready for tonight? 🤩 - Let’s do this!



🆚 Arsenal

🏆 @ChampionsLeague

⌚️ 21:00 CET

🏟️ Emirates Stadium

📱 #ARSFCB pic.twitter.com/X9zBpdxu0N — FC Bayern (@FCBayernEN) November 26, 2025

El conjunto londinense también tiene pleno de victorias en la Liga de Campeones, su defensa se ha hecho fuerte y es el único equipo que no ha encajado gol, sin embargo, estará a prueba ante la mejor ofensiva y se espera un partidazo en Londres.

El ganador saldrá reforzado de cara a las últimas jornadas de la fase de liga y presentará su candidatura al título. Los tres puntos confirmarán al mejor equipo de la Champions en lo que va de temporada y lo mantendrán como líder con paso perfecto después de cinco jornadas.