Los mejores equipos de la Champions League frente a frente
La mejor ofensiva se mide a la mejor defensiva con el liderato en juego
Arsenal y Bayern Munich vuelven a encontrarse en el camino de la Champions League después de dos temporadas y el conjunto londinense que no ha recibido gol hasta ahora pondrá a prueba a la ofensiva del conjunto ‘Bávaro’ que suma 14 goles en cuatro partidos.
El liderato de la Liga de Campeones estará en juego este miércoles cuando se enfrenten los dos mejores equipos del torneo, ambos tienen cuatro victorias consecutivas y están en la parte alta, el empate de poco les sirve por lo que tendrán que salir a buscar la victoria.
Bayern Munich que es una máquina de hacer goles con un promedio de 3.5 goles por partido y cuenta al frente a Harry Kane quien suma cinco dianas, luce imparable tras cuatro triunfos en fila, tendrá como reto acabar con los 360 minutos de Arsenal sin recibir gol a nivel Europa.
El conjunto londinense también tiene pleno de victorias en la Liga de Campeones, su defensa se ha hecho fuerte y es el único equipo que no ha encajado gol, sin embargo, estará a prueba ante la mejor ofensiva y se espera un partidazo en Londres.
El ganador saldrá reforzado de cara a las últimas jornadas de la fase de liga y presentará su candidatura al título. Los tres puntos confirmarán al mejor equipo de la Champions en lo que va de temporada y lo mantendrán como líder con paso perfecto después de cinco jornadas.
