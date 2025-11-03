Los bajos números de Mohamed Salah frente a Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid es el equipo más ganador de la Champions League, su estadio y su camiseta son una dura prueba para cualquier equipo y futbolista a nivel Europa. Mohamed Salah no ha podido brillar ante el conjunto ‘Merengue’ al que le ha marcado dos goles en siete partidos.

Salah es el tercer goleador histórico de Liverpool y uno de los mejores atacantes del futbol europeo de los últimos años, con el conjunto inglés lo ha ganado todo y es el último ídolo en Anfield, sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, tiene asignaturas pendientes y una de ellas es el equipo blanco.

El ‘Faraón’ enfrentó por primera vez el ‘Rey de Europa’ con la camiseta de la Roma, fue en los octavos de final de la temporada 2015/16 y luego de 180 minutos de eliminatoria se fue en blanco, más doloroso es el recuerdo de su tercer enfrentamiento contra el Madrid.

Los ‘Reds’ y el cuadro español se vieron las caras en la final de 2023, un duelo que terminó para el egipcio a la media hora de partido luego de salir de cambio por lesión y siguió acumulando minutos a su racha sin gol.

Salah rompió la sequía a los 51 minutos del cuarto partido contra el equipo blanco y paró el cronómetro en 261 minutos, sin embargo, en los próximos dos enfrentamientos tampoco pudo anotar y finalmente vio puerta en la ida de octavos de final de la temporada 2022/23.

En partido de vuelta comenzó una nueva racha que el delantero no ha podido romper y registra 180 minutos sin anotar, mañana la batalla es en Anfield y Salah intentará acabar con ella para festejar su tercer gol ante el conjunto ‘Merengue’ en la Liga de Campeones.