Los 5 momentos de la Jornada 3 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Por primera vez se marcaron 71 goles en una sola jornada del torneo, 19 de esas anotaciones las aportaron clubes ingleses. Es la mayor cantidad registrada en la historia por equipos de un solo país en una misma jornada.

Erling Haaland anotó frente al Villarreal y llegó a 12 partidos consecutivos marcando al menos 1 gol; una racha que solo había logrado Cristiano Ronaldo.

Leandro Andrade es el primer jugador en la historia que anota en el minuto 1, en 3 partidos diferentes de competencia europea: en 2025, contra el Athletic de Bilbao y el FCSB, y en 2023 frente al Häcken.

Fermín López fue clave en el triunfo del Barcelona y se convirtió en el primer español en la historia que consigue un hat-trick defendiendo a los ‘Blaugranas’ en la Champions League.

Lennart Karl abrió el marcador frente a Club Brugge, consagrándose tanto como en el alemán, como en el futbolista del Bayern Munich más joven en anotar en la Champions, a los 17 años y 242 días.