Karla Villegas Gama
Los 5 momentos de la Jornada 2 de la Champions League
Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé protagonizaron una fecha llena de récords.
Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en dar múltiples asistencias en partidos consecutivos en el torneo, a los 19 años y 92 días.
Por primera vez en la Champions, Manchester City se fue al descanso perdiendo por tres goles como local. En contraste, el PSG nunca había hecho 3 tantos en 32 minutos como visitante.
Erling Haaland se convirtió en el máximo goleador del Manchester City se en la Champions, con 38 goles, dejando en el camino a Sergio Agüero.
Kylian Mbappé disputó su partido #100 en la Champions, es el futbolista más joven en conseguirlo, con 27 años y 298 días, rompiendo el récord de Lionel Messi.
Aston Villa marcó seis goles contra el Fenerbahce, la primera vez que lo consigue en un partido de competencia europea.
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