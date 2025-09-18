Los 5 momentos de la Jornada 1 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Liverpool jugó su partido #418 en competencias europeas, pero por primera vez en la historia no incluyó a ningún inglés en su xi inicial. En cambio, el Atlético de Madrid se convirtió en el primer equipo desde 2006 que provee al único inglés del partido, con Conor Gallagher.

Kairat viajó 6,907 kilómetros desde Kazajistán hasta Portugal para medirse al Sporting. La mayor distancia que ha recorrido un club para disputar un enfrentamiento en la historia del torneo.

Rodrigo Huescas consiguió su primera asistencia en la Champions League y lo hizo el día de su cumpleaños: 18 de septiembre. Es el segundo que consigue esta hazaña, después de Lewis Holtby, quien también cumplió 22 años un 18 de septiembre, pero de 2012.

Marquinhos se convirtió en el defensa más goleador del torneo, en las últimas 12 temporadas, sin contar penales. El brasileño marcó su décimo tanto ante atalanta, exactamente 12 años después de su primer gol.

Erling Haaland anotó su gol #50 en su partido #49 de la competencia, superando la marca de Ruud van Nistelrooy, con 50 tantos en 62 compromisos.