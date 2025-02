Lo más doloroso para Pep Guardiola: reconocer que el Real Madrid fue mejor

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, reconoció este miércoles que el Real Madrid fue "mejor" en la eliminatoria previa a octavos de la Liga de Campeones, al tiempo que aseguró que su equipo no pudo "parar" a Kylian Mbappé, autor de un triplete en la derrota de los ingleses (3-1).



"No hemos podido defender bien los movimientos de Mbappé, no le hemos podido parar. Ha sido complicado", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Por contra, Guardiola no pudo contar con su gran estrella en ataque, Erling Haaland, al no sentirse bien hoy "cuando caminaba, subía o bajaba escaleras".

El momento en el que Kylian Mbappé le 'rompe la cintura' a Joško Gvardiol

A continuación, el técnico analizó la eliminatoria ante el Real Madrid, los duelos pasados entre ambos equipos y su trayectoria en Europa como técnico del Manchester City.



"No estoy de acuerdo con que no lo hemos hecho bien en Europa. Hace 12 años ni aparecíamos por esta competición. Todo necesita su tiempo. Y lo hemos hecho muy bien, nos hemos ido de la competición a veces por cuestión de detalles. Tengo muy poco reproche por cómo nos hemos comportado en Europa", señaló.



El exentrenador del F.C. Barcelona y del Bayern Múnich aseveró que su equipo ha estado "muy cerca" todos los años y que, aunque "hoy es difícil decirlo", en ocasiones anteriores el City estuvo "muy cerca de pasar contra el Real Madrid".



"Este año han estado mejor y tienes que felicitarles y desearles suerte, aunque como culé que soy me gustaría que no fuera así. Cuando un equipo es mejor, tienes que felicitarles", añadió.



Guardiola reconoció que "ha ganado el mejor equipo" y que el Real Madrid "se lo ha merecido".



"Tenemos que aprender. El físico importa mucho y siempre que jugamos contra ellos han mejorado, y esta temporada todavía más; han corrido mucho más, con posesiones muy largas, presionando alto, siendo dinámicos… Se lo han merecido, ese es el aprendizaje que nos llevamos. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante", continuó.

Además, ensalzó al Real Madrid y su crecimiento como equipo respecto a la pasada temporada.



"Lo mejor que tienen es que su dinámica es muy buena, su calidad técnica es muy buena y pueden dar continuidad al juego, algo que antes les costaba más. Ahora son capaces de hundirte. Y si les aprietas muy arriba te hacen daño al espacio, con el dinamismo de Bellingham, que es muy bueno. Otros años pensaba 'igual podemos hacerles daño por aquí o por allá, pero este año han crecido en hacer muchas cosas muy bien", ponderó.



Por último, el entrenador 'ciudadano' afirmó que el conjunto de Carlo Ancelotti "siempre es uno de los favoritos, pero hay otros equipos que están muy bien".



A ese respecto, apuntó al Liverpool inglés, líder de la fase liga de la Liga de Campeones y que, en su opinión, "ha hecho un muy buen año hasta ahora". También dijo que el Barcelona "está fantástico" y que el PSG de Luis Enrique Martínez "ha dado un salto".