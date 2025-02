Rechazan "explicación" del Real Madrid y suspenden a Jude Belingham

Jude Bellingham ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol (RFEF) por una actitud de "menosprecio o desconsideración" al árbitro José Luis Munuera Montero por el comentario "fuck you" (que te jodan, en inglés) en el partido de Liga entre el Real Madrid y el Osasuna en el Sadar.

El órgano disciplinario ha rechazado las alegaciones del Real Madrid, en las que aseguraba que Bellingham no dijo "fuck you", sino "fuck off" (joder), al entender que el vídeo y las pruebas periciales aportadas por la entidad que dirige Florentino Pérez no aclaran que su comentario fuera distinto al recogido por Munuera Montero, según la resolución publicada por la RFEF en su web.

Bellingham fue expulsado con roja directa en el minuto 40 por el colegiado andaluz, quien recogió en el acta lo sigueinte: "Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'".

El Real Madrid apelará lla sanción contra Bellingham

Tras conocer el fallo del Comité Disciplinario pese a todos los recursos que presentaron para asegurar que la expresión fue 'fuck off' y no fuck you (y que de haber sido entendida así no hubiera generado una expulsión ni un juicio de "monesporecio"), el equipo 'Merengue' prersentará una apelación formal.

El Real Madrid tiene intención de recurrir ante el Comité de Apelación la sanción a Bellingham, que se perdería los partidos de Liga frente al Girona, el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, y el Betis en el Benito Villamarín el 2 de marzo.

El Comité de Disciplina ha ratificado además la tarjeta amarilla que Munuera Montero sacó al entrenador madridista, Carlo Ancelotti, "por formular o realizar observaciones, gestos o reparos" al árbitro y/o sus asistentes.