Lautaro Martínez sí jugará contra el Barcelona

El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, se entrenó este lunes con normalidad junto al resto de sus compañeros en la última sesión antes de medirse al Barcelona en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones (3-3).



Lautaro, que sufrió una lesión en el aductor de la pierna izquierda durante el partido de ida en el Estadio Lluis Companys, se ejercitó este lunes por primera vez sobre el terreno de juego y junto a sus compañeros, justo a tiempo para que pueda valorar sus sensaciones antes del duelo más importante de la temporada para su equipo. Lautaro Martínez hace historia con el Inter

Calentó en solitario con ejercicios personalizados y poco después se unió al resto de la plantilla para preparar con normalidad el partido.



El argentino, pieza clave para Simone Inzaghi y máximo goleador histórico del club en 'Champions', publicó este domingo una imagen en redes sociales que provocó la euforia de la afición del Inter: una foto suya ejercitándose en el gimnasio acompañada de los emoticonos de un reloj de arena y una batería completamente cargada.



Simone Inzaghi, en rueda de prensa, no descartó la presencia de un Lautaro que podría ser incluso titular, pero comentó que tendrá que evaluar su situación.



"Decidiremos entre equipo médico y los jugadores (incluye a Pavard), que son los que me tendrán que decir sus sensaciones. Veremos después del entrenamiento de Lautaro sus sensaciones porque no se entrena desde el partido del Barcelona", dijo este lunes Simone Inzaghi, entrenador 'nerazzurro', en la rueda de prensa previa al duelo.



Asimismo, matizó que, en caso de que no puedan ser titulares, estarían ambos casi descartados para el partido.

"Dependerá de las sensaciones de ambos. Un jugador que no pueda ser titular es complicado que pueda ayudar en los últimos 25. El entrenamiento será fundamental. Y mañana por la mañana tomaremos una decisión final", señaló.



El francés Benjamin Pavard, que se lesionó el tobillo izquierdo ante el Roma y se perdió el encuentro de ida, se entrenó el domingo con el grupo.



Titular fijo en la línea de tres centrales de Inzaghi, desplazaría al banquillo al alemán Yann Bisseck, que le sustituyó en la ida.



En caso de que finalmente no puedan jugar, Bisseck formaría como central y el iraní Mehdi Taremi arriba junto al francés Marcus Thurma.



Inzaghi tiene al resto del equipo disponible pese a que Davide Frattesi no se entrenó por un golpe que recibió en el partido ante el Hellas Verona pero que no compromete su presencia en la convocatoria